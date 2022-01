Sá Pinto começa a trabalhar em Moreira de Cónegos

Ricardo Sá Pinto orienta, esta manhã, o primeiro treino em Moreira de Cónegos. O sucessor de Lito Vidigal apresentou-se no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas com dois adjuntos, um deles é Rui Mota, para dar continuidade à preparação do encontro com o Vizela, que vai marcar a sua estreia no banco.

Antes do primeiro treino, agendado para os relvados da Vila Desportiva, Ricardo Sá Pinto reuniu o plantel no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida, onde promoveu uma palestra. Uma conversa longa, onde procurou transmitir as primeiras ideias a um grupo de trabalho que conhece o terceiro treinador antes do final da primeira volta do campeonato.

Na nova equipa técnica, Ricardo Sá Pinto contará com Francisco Castro e Leandro Mendes, que continuam ao serviço do clube.