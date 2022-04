Sá Pinto "dececionado" com derrota em Portimão: «Faltou tudo, não esperava uma prestação assim»

Ricardo Sá Pinto mostrou-se desagradado com a exibição do Moreirense, após a derrota (1-0) com o Portimonense, que deixa os cónegos no 16.º lugar, em zona de playoff de permanência, mas ainda podem terminar a jornada em zona de despromoção."Faltou tudo. Fiquei muito dececionado com o nosso jogo, não estava à espera de uma prestação assim. A nível defensivo, fomos muito permissivos, não fomos aquela equipa guerreira, com alma, organizada, que quer ficar na Liga Bwin, que sabia o que era jogar este jogo, que era mais do que uma final", começou por referir o técnico dos cónegos, no final da partida.

"Não consigo entender. Provavelmente foi culpa minha, que não os soube motivar, apesar de achar que, para este jogo, não é preciso motivar a equipa, porque eles têm demonstrado carácter e coisas boas. Hoje não fomos a equipa de que estava à espera e fiquei dececionado principalmente com isso, com o comportamento. Com bola, estivemos muito intranquilos, nunca soubemos ligar bem o jogo, ter calma, descobrir os melhores espaços para desequilibrar o adversário", acrescentou.



Primeira parte "muito má"

"A primeira parte foi muito má, da nossa parte. Na segunda, melhorámos, com algumas alterações, mas não é fácil parar uma equipa como o Portimonense, com jogo direto e três jogadores na frente com qualidade, rápidos e fortes, mais o Nakajima entrelinhas."



Justiça do resultado

No cômputo geral, não fizemos o suficiente para merecer outro resultado, com muita tristeza minha. Custa-me muito, porque sou o primeiro a defender a equipa, mas provavelmente a culpa foi minha, porque não os soube motivar ou fazer tudo o que precisavam para podermos ganhar ou, pelo menos, pontuar. Estou logicamente dececionado. Se tiver que dar os parabéns porque fizemos tudo e o adversário foi mais forte, teria que dar os parabéns e só estaria triste com o resultado. Mas hoje estou triste por muitas mais coisas."



Atitude para o que falta jogar

Recentemente, não era o que estava a acontecer e isso deixa-me muito abatido. Não podemos fazer mais isto. Até ao final, temos mais três jogos em que temos possibilidade de nos manter na Liga Bwin e temos de mostrar muito mais do que o que mostrámos hoje. Não podemos ser tão irregulares. Foi o que foi, temos de encarar isto de frente. É a realidade. Já demos a volta noutras alturas e vamos ter de voltar a fazê-lo. Temos de devolver aos nossos adeptos no próximo jogo os três pontos que eles mereciam ter ganhado neste. Temos de lhes dar isso no próximo jogo, seja como for, porque é determinante e fundamental para o nosso trajeto."





"Não foi possível termos um resultado positivo, o grande responsável sou eu. Ponto final, parágrafo", finalizou.