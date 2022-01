Sá Pinto e a estreia a vencer: «Foi um jogo espetacular»

Ricardo Sá Pinto mostrou-se feliz pela estreia a vencer no dérbio minhoto diante do Vizela, atribuindo a 'culpa' pela vitória ao grupo de trabalho."O mérito é dos jogadores. Focaram-se, quiseram, jogaram com alma, com querer, com união. Isso é o que normalmente faz acontecer tudo o resto. Essa mentalidade é fundamental por mais que tenhamos muitas ideias em termos estratégicos. Se não tiverem essa concentração e esse acreditar, é difícil que a mensagem passe. O tempo foi escasso. Deu para trabalhar o que identificámos estrategicamente no Vizela. Acreditávamos que o nosso jogo exterior poderia fazer alguns desequilíbrios na defesa contrária. Temos laterais com profundidade e qualidade, que sabem decidir no último terço [do relvado]", começou o técnico do Moreirense por reiterar em declarações à Sport TV."Cumpriram à risca o plano de jogo. Tive essa felicidade como treinador. Os primeiros 30 minutos foram muito bons, mas nem sempre é possível manter esse ritmo. Baixámos um pouquinho as linhas. Sabíamos que eventualmente o adversário seria muito forte na profundidade. Nas bolas paradas, sabíamos que íamos sofrer. Não tivemos muito tempo para preparar isso. Não poderíamos mudar a forma de defender, mas, durante os 90 minutos, controlámos o jogo. Aquele [o esquerdo] era o corredor onde poderíamos explorar mais o adversário. O Abdu [Conté] tem características físicas e técnico-táticas extraordinárias. Tem muita qualidade. Nesta estrutura, é um jogador que desequilibra. Pode atacar, assistir, decidir e até finalizar. Esperemos que a sua saída se tenha devido a alguma fadiga. Hoje foi sujeito a muita intensidade e a muitos quilómetros.""Diverti-me imenso no jogo. Foi um jogo espetacular, de grande intensidade e emocionalidade. Os meus parabéns à equipa do Vizela, que entrou de 'corpo e alma' no jogo. Nós também fomos competitivos. É a alegria do futebol de que gosto. Claro que sem a vitória isto não teria o mesmo subir. Houve contexto estratégico de parte a parte, momentos de pressão, um golo. Houve adeptos contra nós, que fazem grande pressão e dão grande apoio à equipa. Jogámos num contexto muito difícil. O futebol é a minha paixão e estou feliz na plenitude. Amo o meu país e gosto do futebol do meu país. Temos excelentes jogadores e treinadores. Temos muitos talentos e somos exportadores e vendedores de talentos. Mas em algumas situações, o nosso país desanima-me um bocadinho. Sou muito viajado e já estive em vários países. Há coisas parecidas em todo o lado. O futebol é muito exposto [publicamente] e não é fácil viver nele. Mas sou uma pessoa do futebol português, já treinei aqui e, como jogador, tive uma carreira boa. Estou muito satisfeito nesta altura e espero continuar".