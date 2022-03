Sá Pinto e a receita para travar o Sporting: «Temos de procurar aproveitar os erros individuais»

Sá Pinto acredita que o Moreirense vai dar uma boa resposta segunda-feira (20h15) na receção ao Sporting"Queremos ser tão competitivos como fomos no último jogo em casa frente ao FC Porto, uma equipa da mesma valia. Espero que a nossa equipa dê essa grande demonstração de querer, de compromisso, de forte mentalidade par poder estar concentrada 90 minutos. Frente a equipa como o Sporting não se pode estar só 75 ou 80 minutos bem no jogo, temos de estar sempre concentrados no jogo. Temos de apelar a este nosso compromisso, não temos a responsabilidade ou pressão de vencer, mas sim a necessidade de pontos, de ganhar pontos. Perante o campeão nacional, sabemos que a pressão do resultado está do lado deles. Vamos trabalhar no sentido de conquistar pontos", disse.Está animado, com esperança de fazer um bom jogo e obter um bom resultado. Não é fácil pensar que o Sporting seria o melhor adversário nesta altura para termos um resultado que nos permita ganhar pontos, mas temos de acreditar que pode acontecer. Merecíamos mais noutros jogos e fomos penalizados por desconcentrações em momentos em que a equipa não estava mal nos jogos. São pequenos detalhes que temos vindo a trabalhar, porque são momentos que nos atiram para baixo. A postura terá sempre de ser a mesma durante o jogo, independentemente do que possa acontecer. Já ouvi treinadores como o Guadrualio e o Billardo a dizer que não estão confortáveis no jogo mesmo quando estão a vencer por 3-0, por isso peço à equipa para estar sempre concentrada, sempre acreditar e nunca desistir.Fui muito feliz no Sporting, como jogador e treinador. Como jogador ganhei os títulos todos, como treinador conseguimos alguns feitos. O carinho é grande, o afeto é grande porque passei lá grande parte da minha vida profissional. Com muito orgulho sou um símbolo do clube. É somo se estivesse alguém da minha família do outro lado, mas o meu compromisso com o Moreirense será o mesmo. A minha vontade é ajudar o Moreirense a conseguir o melhor resultado possível.Temos de procurar aproveitar os erros individuais, as bolas paradas poderão ser um bom momento para aproveitar. Queremos ter o controlo do jogo, mas sabemos que isso será difícil. Temos de saber jogar este jogo e saber estar atentos ao que podemos aproveitar. Tem sido demasiado fácil fazerem-nos um golo, fazerem-nos mal, mas temos de ser capazes de fazer mal aos nossos adversários. O Moreirense é um clube da Liga há vários porque tem um compromisso de equipa. Não pode ter receio de defrontar qualquer adversário e tem de ser um clube ambicioso.Vai ser um jogo muito difícil para nós, mas vai ser também para o Sporting. Já demonstramos que contra grandes equipas conseguimos ser uma equipa competitiva e difícil de ultrapassar. Espero que estejamos ao mesmo nível, sabendo que o Sporting é o campeão nacional. Temos obrigação de dar o máximo das nossas capacidades. Estamos preparados para que o Sporting entre forte, porque quer estar logo por cima do resultado. Mas, temos de levar o jogo até ao fim, não podemos deixar que o Sporting ganhe confortavelmente uma vantagem, temos de acreditar que podemos lutar pelos três pontos, sem a responsabilidade ou obrigatoriedade de vencer.