Sá Pinto: «É altura de estar em alerta para evitar o excesso de confiança»

Ricardo Sá Pinto acredita que o Moreirense tem condições para conseguir um bom resultado frente ao Portimonense, jogo que está marcado para sábado às 15h30.Estamos num bom momento e queremos continuar. Temos de estar em alerta máximo. É altura de estar em alerta para evitar o excesso de confiança. Temos de manter a mesma humildade e concentração. É fundamental continuar a conquistar pontos. Vamos lutar arduamente pelos três pontos, mesmo sendo em casa do Portimonense acreditamos que podemos conquistar os três pontos. O Portimonense joga em casa e quer conquistar os três pontos, por isso vai ser mais um jogo duro. Estamos na melhor fase da época, algo que nos motive mas que não nos desconcentre. Acima de tudo, quero que a equipa mantenha a mesma concentração. Conseguimos não sofrer golos no último jogo e gostávamos de manter esse registo na próxima partida.É mais gratificante, mais recompensador para todas as pessoas. Temos vindo a fazer um esforço enorme, estamos a ter a recompensa de um trabalho árduo que ainda não terminou. Estamos na fase final, pedi aos jogadores mais um pequeno grande esforço para garantir o prémio que pretendemos.É um jogador importantíssimo, fazia a diferença no processo ofensivo. É uma grande perda para nós,que nos deixou tristes. Perder um jogo não é o mesmo que três ou quatro. Esperamos que ainda nos possa ajudar esta época. Temos outras soluções, como o Derik, que está em crescimento. Espero que todos possam acrescentar ao mesmo nível. A nossa equipa vive muito do conjunto, de 11 jogadores determinados e focados na tarefa. A equipa tem de continuar forte como um coletivo, assim estaremos sempre mais próximos do êxito.O clube tem feito um grande esforço para apoiar os seus adeptos. Percebemos que não é fácil darem-nos o apoio que gostaríamos. Pedimos um pouco mais de esforço porque esse esforço por nós vai valer a pena.Eu respeito todas as decisões. Cada um sabe o que tem de fazer na sua casa. Respeito muito os meus adversários, os meus colegas. Cada um sabe o que tem de fazer. Só tenho de me preocupar comigo, com o Moreirense. Esse é o meu foco total.