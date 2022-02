Sá Pinto: «É nestas adversidades que se criam as oportunidades e se alcançam grandes feitos»

Ricardo Sá Pinto projetou um Moreirense sem "a responsabilidade que se sabe" e a tentar fazer esquecer a goleada diante do Famalicão, este sábado na antevisão ao jogo de amanhã com o FC Porto, a contar para a 23.ª jornada da Liga Bwin."Se correr bem… é. A equipa tem uma grande oportunidade, sem a responsabilidade que se sabe, porque o FC Porto é primeiro, sem derrotas, com muitos mais pontos que nós. Vínhamos a crescer até ao jogo com o Famalicão, todos temos um mau dia, mas não podemos ter mais maus dias. Fico triste com a minha equipa e comigo, porque exijo muito a mim, quando não somos nós enquanto equipa, aquilo que é operacionalizar o plano de jogo. Se isso não acontece por culpa do adversário, nada a dizer, quando é por nós próprios, por uma questão de atitude, organização, estratégia, tudo o que trabalhamos, logicamente que isso não pode acontecer. Queremos sempre ganhar, queremos sempre conquistar pontos. Este jogo é uma oportunidade para mostrar que somos uma equipa competitiva, concentrada e ambiciosa. Às vezes é nestas adversidades que se criam as oportunidades e se alcançam grandes feitos. Podemos tentar fazer história, no sentido de que o FC Porto ainda não perdeu. A equipa tem de acreditar que isso pode acontecer e deve trabalhar para isso.""O Serginho é um amigo há muitos anos, jogamos juntos na Seleção, temos uma boa relação pessoal. Vamos ser rivais, ele vai querer ganhar, eu também. Ele parte em vantagem, por tudo o que sabemos. É uma oportunidade que temos. Nas adversidades podemos fazer grandes feitos, conquistar coisas boas e muito positivas. No futebol é possível acontecer tudo. Temos de acreditar que o FC Porto pode não estar tão inspirado ou assertivo. Mas, é sempre difícil porque está num grande momento, ainda agora vimos isso com a rotação que o Sérgio fez contra a Lazio e a equipa deu uma boa resposta. Estamos preparados para defrontar um FC Porto muito forte, a querer mandar no jogo e a querer marcar muito cedo para depois poder gerir. Acreditamos que podemos contrariar este FC Porto, dentro da nossa estratégia temos de ter um dia muito bom, temos todos de nos superar para podermos ter um resultado positivo. Deixo uma mensagem de superação a esta equipa para defrontar um grande FC Porto.""Sim. Temos traços de personalidade muito parecidos. Sabemos o quanto gostamos do que fazemos, a paixão que temos, o quanto gostamos de ganhar. Competimos muito um com o outro quando jogamos e vamos voltar a ser competitivos como treinadores. Os dois queremos muito ganhar. É um lado positivo deste desporto, temos de estar sempre com esta postura, trabalhar para ser sempre melhor, para crescer e tentar sempre vencer. Vamos ser rivais durante 90 minutos, algo que aceitamos ser assim.""Essa opção contra o Sporting foi estratégica. O FC Porto gosta de ter posse, de trabalhar no último terço, com jogos posicionais na tentativa de tirar o adversário da sua organização. O FC Porto procura desmobilizar a organização do seu adversário de várias formas, o nosso guarda-redes está preparado para ajudar a proteger a linha defensiva face aos movimentos de rutura muito fortes. O FC Porto tem muitos argumentos, difícil de parar, sabemos o que vai tentar fazer-nos. Quando perder a posse, o FC Porto é a equipa mais forte na reação. Aí, temos de estar mais equilibrados porque quando pensamos que vamos atacar temos também de nos preocupar em defender. Para mim, também é uma das equipas que mais trabalha e bem as bolas paradas, consegue ter muito êxito. Em quase todos os jogos que vi conseguiu desbloquear muitos resultados de bola parada. É uma equipa muito criativa. Nós também temos de estar mais concentrados esse tipo de lances, não pode voltar a acontecer o que aconteceu no último jogo.""Não acredito que possamos beneficiar, o próprio treinador fez a gestão de vários jogadores. Não será uma equipa desgastada fisicamente, o jogo em si não foi também muito exigente em termos defensivos. O FC Porto está mais confiante porque deu a volta ao resultado. Vamos ver um FC Porto motivado, a querer manter os seis pontos de avanço frente ao segundo. O jogo poderá dar-nos alguns indicadores, veremos se podemos aproveitar algumas oportunidades. Espero que possamos ter êxito", concluiu.