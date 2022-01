Sá Pinto e o embate com o Sp. Braga: «Não era o jogo que queríamos para ter uma reação»

Após o desaire frente ao Santa Clara, o Moreirense defronta agora o Sp. Braga. Na antevisão do encontro, Sá Pinto assumiu estar à espera de dificuldades, mas vincou a necessidade de a sua equipa dar uma boa resposta."Não era o jogo que queríamos para ter uma reação, mas vamos tê-la. No último jogo só jogámos uma parte à nossa imagem e temos de fazê-lo nas duas, tal como aconteceu contra o Vizela e contra o Benfica. Não podemos baixar desse registo, se nos desconcentramos e perdemos a nossa atitude competitiva vamos ser penalizados novamente. Não fizemos o suficiente para ganhar o último jogo, contra adversários do nosso campeonato, em casa, temos de ser melhores. Quero a equipa com a mesma atitude, concentração e união que tivemos nos dois últimos jogos fora. Vamos jogar contra um adversário que está motivdo, mesmo não tenha tido bons resultados em casa ultimamente", começou por referir.Assumindo que vê o plantel "tranquilo", apesar de a equipa estar na cauda da tabela, e que o jogo tem um sabor especial por ser um dérbi e por estar a defrontar um clube que já orientou, o técnico analisou ainda o facto de os minhotos terem perdido Filipe Soares e Abdu Conté neste mercado: "Não queria perder ninguém, principalmente jogadores que eram referências. No entanto, sabemos que o mercado português está cheio de talentos e bons jogadores, que são alvos de equipas com maior capacidade financeira. Eu sou funcionário do clube e estou satisfeito com que tenho. Não sou eu que vendo os jogadores e acredito que, provavelmente, este também não fosse o desejo do clube. No entanto, temos de aceitar esta realidade e trabalhar e melhorar o que temos. Vamos ver o que acontece até ao fim do mercado, sabemos que é uma altura de instabilidade".O jogo entre o Sp. Braga e o Moreirense está agendado para as 18 horas deste domingo.