Sá Pinto e o jogo com o V. Guimarães: «Um dérbi bom é um dérbi ganho»

Ricardo Sá Pinto fez este sábado a antevisão do jogo do Moreirense com o V. Guimarães, uma partida da 28.ª jornada da Liga Bwin que se disputa amanhã, a partir das 18 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas."Espero a mesma resposta e o mesmo resultado que tivemos frente ao Vizela. Como dizem os adeptos, um dérbi bom é um dérbi ganho. Temos um grande jogo pela frente, um adversário difícil, com jogadores de muita qualidade, muitas soluções, até o Ricardo, que jogou comigo aos 17 anos, não tem jogado muito ultimamente. É um jogo diferente daquele da Taça disputado cá, porque é uma equipa mais sólida defensivamente. O Vitória tem sempre uma massa adepta fantástica a apoiá-lo. A equipa teve duas semanas boas para trabalhar aspetos importantes da nossa dinâmica. Temos sentido um forte apoio dos adeptos, que colocaram tarjas no centro de treinos e no campo. Acredite em nós que acreditamos neles. O caminho vai ser difícil, mas vamos conseguir. Só unidos vamos vencer. Este é o caminho, ninguém salta fora. A responsabilidade maior será sempre minha, porque sou eu que tomo decisões. Gosto muito de estar no Moreirense, tenho muito orgulho, gosto muito da minha equipa, tenho-me divertido muito a trabalhar com eles, infelizmente não temos tido a recompensa do trabalho que temos realizado. Mas, vamos ter essa recompensa porque o caminho está a ser bem feito. É um caminho duro, com muitas barreiras, mas vamos ultrapassá-las.""Devido aos resultados que tivemos, que nos trouxeram uma tristeza global e um desgaste físico e mental, a paragem foi benéfica. Vamos ter um período difícil, mas mais propício à obtenção dos nossos resultados. Recarregamos as baterias para atacar os sete jogos com energia e de forma lúcida.""Alguma felicidade e resultados. Sou uma pessoa muito ambiciosa, para mim empatar não chega. Os resultados é que nos fazem motivar e ter alegrias, principalmente quando estamos numa fase crucial de decisão da Liga, precisamos de resultados, se pudermos juntar a isso uma grande exibição melhor ainda."