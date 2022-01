Sá Pinto e o mercado de transferências: «Não quero perder nenhum jogador»

Sá Pinto realizou esta sexta-feira a antevisão ao duelo com o Santa Clara, agendado para as 15h30 deste sábado, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin.O treinador do Moreirense comentou os últimos dois "grandes resultados e duas grandes exibições da equipa", assumiu o Santa Clara como "adversário direto" na luta pela manutenção e ainda abordou a possível saída de jogadores neste mercado de transferências."Os dois primeiros jogos tiveram o valor que têm, foram dois grandes resultados e duas grandes exibições da equipa. Tirou-nos de uma situação em que estávamos, nos lugares de descida, mas ainda não concretizamos o objectivo, ainda temos 16 finais pela frente. É sempre importante ir somando pontos.""É um adversário direto na nossa luta, que queremos vencer. É o meu primeiro jogo em casa, não vejo a hora de começar o jogo para sentir o mesmo apoio que a equipa sentiu em Vizela, que foi extraordinário. Apelo aos nossos adeptos que venham em grande massa, que nos venham apoiar, porque precisamos muito do seu apoio. Sentindo esse apoio, como em Vizela, fomos mais fortes para este jogo com o Santa Clara.""É uma equipa que tem no seu processo ofensivo a sua mais valia, que tem jogadores de grande qualidade ofensiva, como o Morita e o Lincoln, assim como o Ricardinho e o Rui Costa. Já mostraram a sua capacidade, foi a única equipa que derrotou o Sporting para a Liga, por isso é um adversário de grande valor. Precisamos de lhe retirar as dinâmicas que tem, devemos estar concentrados todo o jogo porque têm uma grande mobilidade na frente. É uma equipa que cria muitas oportunidades, por isso temos de ser rigorosos. Devemos manter o que temos sido, a equipa tem mostrado alegria na hora de jogar. Queremos uma equipa com ambição, a mesma receita que aplicamos nos jogos anteriores. Se conseguirmos operacionalizar o que falei, falta apenas conquistar os três pontos.""Tentei passar uma mensagem positiva, sincera, ambiciosa, de forma natural. Estudei os jogadores, acredito neles, transmiti-lhes isso mesmo. Passei-lhes uma mensagem de confiança neles próprios, procurei fazer com que acreditem no colega ao lado e na possibilidade de ganhar todos os jogos. Depois disso vem a nossa ideia, aquilo em que acreditamos, o lado estratégico de cada jogo. Em duas semanas não se pode trabalhar muito mais, é ir afinando passo a passo. Temos de acreditar, porque a motivação e confiança são fundamentais. Mas, falta evoluir enquanto equipa porque não é um processo terminado. Quando as coisas não correrem bem não podemos desacreditar no processo. Jogamos outra Liga dentro da própria Liga, que é muito competitiva. Gostávamos de fazer a melhor sequência de resultados da época com um bom desempenho no jogo com o Santa Clara.""E não só, porque temos vindo a trabalhar outra dinâmica e outra estrutura. Vamos ver amanhã. Gostei dessa estrutura, as dinâmicas é que fazem evoluir. Cada jogo e cada adversário têm uma história e uma abordagem da nossa parte.""Continua no departamento médico.""Já o perdi por lesão, está entregue ao departamento médico o que é uma pena. Não quero perder nenhum jogador. Se acharmos que temos de acrescentar valor até ao final do mercado iremos avaliar, está tudo em aberto, mas nesta altura não queremos perder ninguém porque somos poucos. Este é o meu desejo.""Se não esperasse isso não tinha vindo para aqui. Se não acreditasse, não podia estar aqui. Estou muito satisfeito com o trabalho realizado até agora", terminou.