Sá Pinto: «Fomos fortes mentalmente»

Apesar do triunfo diante do Belenenses SAD, Sá Pinto não quer que os sjogadores do Moreirense se deixem iludir.





"Fizemos um bom jogo na primeira parte e sofremos aquele golo completamente contra a corrente do jogo, na única ocasião em que o adversário chegou à frente com algum critério. Só que fomos fortes numa altura difícil. É positivo ver que a equipa não se deixou abater por uma situação desta. Soube reagir a esta adversidade, continuou a jogar da mesma forma e foi à procura do segundo golo.Depois, houve a expulsão e conseguimos marcar numa bola parada. Fomos capazes de criar oportunidades e concretizar. Só um objetivo é que não foi conseguido e passava por não sofrer golos. Não foi pelo volume do adversário, mas uma adversidade pontual.Acho que fizemos um grande jogo, com alma, qualidade, intensidade e organização. Para mim, é um dia bom, em que me sinto realizado. Já merecíamos uma vitória assim e espero que venham muitas mais. Esta foi importante para abordar o jogo em Famalicão.São mais do que três pontos, que nos permitiram sair da zona de descida. Aproximamo-nos de outros adversários e estamos neste grupo de equipas que lutará arduamente até ao final para se manter na I Liga. Vai ser duro para todos, mas, depois do que vi neste jogo, a equipa dá-me confiança. Demos uma resposta muito boa quando não podíamos falhar. O empate não era um bom resultado para nós. A vitória era o único objetivo.Os colegas têm outro ritmo, mas, apesar de ter 34 anos, fez uma data de golos e assistências comigo no Gaziantep na época passada. Foi pena ter parado, pois quis ficar perto da família e esperou por um projeto melhor que acabou por não surgir. Esteve a treinar, mas precisa de jogar e ter ritmo para nos poder ajudar ainda mais.Ele percebeu o contexto para onde veio. Naturalmente, quer e veio para jogar, tal como todos os outros. Azia vai haver sempre. Se não houver, também não quero esses jogadores na minha equipa. Podem estar com azia, mas que continuem a trabalhar da mesma forma e deem dores de cabeça ao treinador. Isso é que faz parte do futebol.Cabe-me gerir bem essa situação. Nunca será a ideal, mas é um jogador experiente, que percebe o momento em que está e a importância que pode ter na equipa. Quer o Kevin Mirallas, quer o Jefferson, sabem que ainda não estão ao nível da equipa e têm um percurso. Vamos com calma e semana a semana percebendo como nos podem ajudar.Fui eu que o lancei o Pedro Amador no Sporting de Braga. Evoluiu defensivamente e dá muitas garantias. A nível ofensivo, tenho vindo a conversar com ele. Neste sistema, em que jogamos com laterais que dão profundidade e largura à equipa, são praticamente extremos. Tenho vindo a trabalhar com ele o último terço, a decisão e a definição.Disse-lhe que tem de ser decisivo ofensivamente. Relembro que o Pedro Amador esteve muito tempo parado e fez uma sequência de três ou quatro jogos. É normal que sinta um acumular de fadiga. Tem vindo a gerir essa parte, mas hoje apareceu muito bem ofensiva e defensivamente. Está em dois golos e espero que ainda possa dar mais, sendo que temos soluções nas alas. O Pedro Amador tem estado bem no caminho que pretendo".