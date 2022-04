Sá Pinto: «Ganhámos somente três pontos importantes mas já é passado…»

Ganhámos somente três pontos importantes mas já é passado… queremos agora mais 3 contra o Tondela!

Todos juntos até ao final! Todos ao estádio no sábado para apoiar o Moreirense!



Força Moreira! pic.twitter.com/lnZRW2pCLk — Ricardo Sá Pinto (@sapintoofficial) April 11, 2022

"Queremos agora mais três pontos contra o Tondela". É esta a mensagem de Ricardo Sá Pinto para os adeptos do Moreirense, depois do triunfo em Barcelos, na última sexta-feira.O treinador do clube de Moreira de Cónegos recorreu às redes sociais para notar que "foi com um grande espírito de sacrifício e união que trabalhámos para merecer o resultado contra Gil. Um agradecimento especial aos adeptos que continuam de forma incansável a apoiar a nossa equipa"."Ganhámos somente três pontos importantes mas já é passado… queremos agora mais 3 contra o Tondela! Todos juntos até ao final! Todos ao estádio no sábado para apoiar o Moreirense", acrescentou.