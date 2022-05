Sá Pinto garante que Moreirense vai "superar-se": «Esta equipa já esteve morta muitas vezes»

Sá Pinto não tem dúvidas: à semelhança do que já sucedeu noutras alturas da época, o Moreirense vai voltar a superar-se amanhã diante do Chaves, na 2.ª mão do playoff com início marcado para as 19H30, em Moreira de Cónegos, isto depois de ter perdido por 2-0 na 1.ª mão."Sem dúvida alguma. Esta equipa já esteve morta muitas vezes esta época, precisávamos de ganhar ao Belenenses SAD e ganhamos, precisávamos de vencer o Gil Vicente e ganhamos, precisávamos de vencer o Tondela e ganhamos, precisávamos de vencer o Vizela, ainda mais difícil, e ganhamos. Esta equipa já demonstrou que perante a dificuldade consegue superar-se. Vamos superar-nos outra vez, demonstrar o que vale esta equipa, à imagem das pessoas desta Vila, que são trabalhadoras, humildes, mas ganhadoras, que querem vencer na vida. Queremos ser à imagem da Vila, de uma vez por todas. Não há mais oportunidades. Vamos ter de demonstrar a grande equipa que somos para podermos continuar na 1.ª Liga, que é o nosso lugar, não há outro."Houve grande demérito nosso no último jogo e muita eficácia do adversário, que fez dois remates à baliza e fez dois golos. O adversário tem valor, tem o melhor plantel da 2.ª Liga, mas os golos forma muito consentidos, houve demérito nosso. Houve alertas, correções, sinto que eles perceberam que não se pode estar num jogo sim e noutro não. Temos de estar sempre 100 por centro concentrados e a respeitar o adversário, porque quando isso não acontece somos penalizados. Pusemo-nos a jeito por demérito nosso. Temos de demonstrar que somos uma equipa da 1.ª Liga".