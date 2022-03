Sá Pinto: «O discernimento não está a ser o melhor»

Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, lamentou a derrota (0-1) caseira ante o Marítimo e tentou explicar os motivos que levaram à perda dos três pontos."Entrámos bem no jogo e chegámos várias vezes perto da área do Marítimo, mas não fomos definindo bem no último terço. Agora, estávamos no jogo até ao golo. O Marítimo não tinha chegado nenhuma vez [à área do Moreirense] e, mais uma vez, sofremos um golo injusto e a equipa fica intranquila. Não era o que estávamos à espera. Não é por falta de empenho da parte dos jogadores, mas o discernimento não está a ser o melhor. A ansiedade tomou conta da equipa depois do golo. Várias situações levaram a que a equipa não fizesse um bom jogo. Precisamos de golos, de definir melhor e mais tranquilidade. Hoje, notou-se um nervosismo diferente", vincou após o apito final do jogo."O público normalmente apoia e está connosco até ao último minuto, mas desta vez houve alguma impaciência deles na primeira parte e os jogadores sentiram isso. Enfim, há que analisar bem este jogo, perceber onde é que temos de melhorar e se foi só pela questão emocional. Essa parte é decisiva a este nível e, faltando menos jogos, ainda mais será.""Saber viver com esta situação tem de partir dos atletas. Temos de ser mais positivos e fortes mentalmente. Às vezes, a infelicidade pode acontecer, mas não podemos baixar o ânimo. Faltam nove finais. Não somos de desistir, mas é um dia de tristeza, porque as expectativas eram muito altas. O empate já nos deixava triste, quanto mais a derrota. Esta equipa tem capacidade para nos surpreender a qualquer altura. Já fizemos grandes jogos e bons resultados desde que estou cá. Não é qualquer equipa que empata na Luz ou ganha em Vizela. Fizemos coisas boas em Braga. Acho é que nos falta regularidade durante o jogo. Temos de evitar que aconteçam esses dissabores, estando ainda mais concentrados e focados em lances estratégicos. Se sucederem, temos de saber reagir. Eles têm capacidade para dar a volta a uma situação menos positiva já no próximo jogo [diante do Sporting], que é de dificuldade alta. Mas não é só disso que precisamos. Não podemos ganhar um jogo ou empatar e depois perder dois. Não é o que pretendemos".