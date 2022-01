Sá Pinto oficializado como novo treinador do Moreirense

O Moreirense oficializou esta sexta-feira a chegada de Sá Pinto para ocupar o comando técnico da equipa, que se encontrava sem treinador depois de Lito Vidigal ter sido despedido na quarta-feira, uma informação que foi avançada em primeira mão por Record.O anúncio surgiu através de uma publicação nas redes sociais do clube, que desejou "boa sorte" ao técnico.Na sua página de Instagram, Sá Pinto, que assinou até ao final da época, não escondeu a ambição com que encara este projeto. "A forma como os adeptos vivem o clube e a paixão que mostram jogo após jogo não me deixou indiferente. Apesar de conhecer a dificuldade da situação, conto com o apoio de todos para que possamos, juntos, ultrapassar obstáculos e cumprir objetivos! Mãos à obra, que amanhã já temos jogo", podia ler-se.