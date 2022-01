Sá Pinto: «Sabíamos que o Benfica nos ia tentar sufocar»

"Sabíamos que o Benfica tem muitas soluções naquilo que é a qualidade individual. Conhecemos bem o sistema, às vezes o volume é tanto que é difícil parar tudo e fazer um bom resultado. Preparámos bem o jogo, sabemos que têm um jogo exterior forte. Os cruzamentos são fortes e têm uma boa chegada, são fortes nas combinações no último terço, os centrais criam superioridade numérica quando vêm. Preparámos o jogo dentro do que podemos em termos defensivos mas sem descurar a parte ofensiva. Uma equipa que está 90 minutos só a defender dificilmente ganha e até pode não perder. Queríamos ter tido mais. Não tivemos bola na 1ª parte e quando não se tem é muito difícil. Desde o início sabíamos que teríamos de saber sofrer. Sabíamos que o Benfica nos ia tentar sufocar mas a equipa foi muito forte mentalmente, soube os espaços que tinha de fechar. Sabíamos que teríamos as nossas chances de fazer golo. Normalmente, uma equipa que se expõe é uma equipa grande, especialmente nos últimos minutos quando não está a ganhar", começou por declarar à BTV, de forma detalhada, concluindo o raciocínio."Fundamentalmente foi isso: saber esperar o Benfica através da nossa boa organização defensiva. As linhas estiveram sempre muito fechadas. Aquele jogo entrelinhas que o Rafa costuma ter não teve habitualmente. A minha linha de três centrais é muito forte a enfrentar os cruzamentos. São muito fortes neste momento. Houve um crer e uma vontade grande. Foi pena foi aquele golo e nem termos conseguido festejar. Fizemos o mais difícil e pensei que a partir daí fosse difícil o Benfica marcar com o futebol direto e cruzamentos. Houve uma segunda bola e aconteceu o golo. Não fomos felizes mas o Benfica é uma equipa com qualidade, que nos encostou lá atrás e não nos deixou ter grandes oportunidades. Devido ao volume que tiveram, acaba por se ajustar o resultado", vincou o treinador dos cónegos.