Sá Pinto: «Enquanto a Direção achar que sou solução estou aqui de corpo e alma»

Os adeptos do Moreirense não perdoaram mais uma derrota, desta feita no dérbi com o Vitória, e no final mostraram todo o seu desagrado. O grupo enfrentou a ira dos adeptos, com Sá Pinto a falar durante largos minutos com muitos deles, situação que o treinador já comentou."Temos de marcar golos, criámos muitas situações de chegada à área do Vitória. A equipa fez uma grande primeira parte, o Vitória nunca esteve confortável no jogo, nunca conseguiu entrar em ataque posicional. Conseguimos parar o Vitória, que é outra equipa, que está a lutar por uma posição mais acima. Mas, precisávamos de ter marcado para poder sonhar com a vitória, que era o nosso objectivo. Estamos desiludidos, mas não pelo comportamento da equipa, que fez um grande jogo. No mínimo, não merecíamos perder", disse e continou: "Precisamos de pontos. O que nos está a penalizar é que a equipa sofre sempre. A equipa está em crescendo, está agressiva, com uma grande mentalidade vencedora, mas faltam-nos os golos."Sá Pinto acrescentou que está a fazer tudo para que a equipa alcance bons resultados. "Sou treinador e tenho de encontrar as soluções. Enquanto a Direção achar que sou solução estou aqui de corpo e alma. E é isso que me dizem. Acreditam no trabalho, no trabalho da nossa equipa técnica e vamos juntos até ao final. Não há ninguém que queira mais do que nós, venham quem vier".E frisou: "Não somos pessoas de desistir. Estamos super tristes porque somos ganhadores, temos competência para sair desta situação, mas vai ser duro. Seguindo este rumo, com alguma eficácia vamos conseguir bons resultados e sair desta situação. A derrota é muito penalizadora, todos os adversários diretos tiveram bons resultados. É uma grande tristeza, mas é a realidade. Pode ser o contrário na próxima jornada. Não podemos é andar a desperdiçar oportunidades atrás de oportunidades."Quanto à reação dos adeptos comentou: "Vivem o clube, alguns até se calhar deixam de comer ara vir ao jogo, vi muitas pessoas a chorar, desesperadas. Foi um momento muito emocional. Não fujo às responsabilidades, tive de me disponibilizar aos adeptos para falarem comigo. Estou sempre disponível para dar as justificações, dentro de uma ordem, porque somos um só. Todos queremos o mesmo."