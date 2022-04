Sá Pinto: «Somos uma equipa revoltada pela situação que estamos a viver»

Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo de amanhã frente ao Tondela (15h30), da 30.ª jornada da Liga Bwin."Trabalhar sobre vitórias é sempre melhor. E que vitória! Uma grande vitória! Uma equipa que faz o que nós fizemos frente ao Gil Vicente não é de uma equipa qualquer, fomos uma equipa com muita alma, corajosa, destemida. Somos uma equipa revoltada pela situação que estamos a viver. Temos de continuar a mostrar essa revolta. Se não o fizermos não atingirmos o nosso objetivo e não atingirmos o sucesso que merecemos. Vamos ter outro jogo difícil, em casa, que está a criar dificuldades a todos os adversários. É mais um jogo decisivo nos cinco que faltam a nossa caminhada até ao objetivo final"."Conto com o Tondela como uma equipa que se organiza bem no bloco médio baixo, à espera do erro do adversário. É uma equipa organizada, que vai querer jogar no nosso erro, sabe que está por cima da classificação. Um empate para eles não será mau, portanto vai ser paciente e esperar pelo seu momento. Não quero que a minha equipa seja reativa, mas que possa agir desde o primeiro ao último minuto, dentro da estratégia delineada para este jogo. Ainda por cima, contamos com o apoio dos nossos adeptos para este jogo. O meu elogio à direção pela forma como decidiu abrir as portas aos nossos adeptos que se apresentem com um adereço. Precisamos de sentir neste jogo a força da Vila de Moreira de Cónegos, precisamos que eles nos apoiem do princípio ao fim. É uma boa oportunidade para toda a gente perceber que apesar de sermos poucos, somos bons. Somos unidos e somos ambiciosos, esse apoio pode ser determinante. Temos de estar focados na tarefa, não podemos correr riscos desnecessários. Nem sempre se pode jogar bonito, vai ser um jogo com uma grande carga emocional, de muitos duelos. Temos de saber viver este jogo com essa carga emocional, como de resto fizemos frente ao Gil, que, à partida, era um jogo ainda mais difícil para nós"."Temos de jogar este jogo com a estratégia que definimos. Temos de fazer aquilo para que nos preparamos. No papel as coisas são bonitas, mas há variáveis às quais temos de nos adaptar. Devemos ser uma equipa muito concentrada para a sua tarefa. Estamos preparados para combater as dificuldades que o adversário nos vai colocar. Há pontos do adversário que podem ser exploráveis. No último já conseguimos finalizar parte das oportunidades que criamos, espero que possamos poder dar continuidade a isso"."Claro. Para mim são três pontos e mais tudo. Podemos ficar em vantagem se tivermos uma vitória melhor que a derrota que tivemos lá por 2-1. São pontos que precisamos urgentemente, são pontos decisivos para o nosso objetivo. Outra coisa que desejo é não sofrer golos. A equipa está mais perto disso, mas ainda não conseguimos efetivar esse desejo. Temos de ser 11 defesas, 11 irmãos a ajudar-se dentro do campo sempre que for possível".