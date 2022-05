Sá Pinto: «Temos tido semanas muito difíceis, a desilusão é grande»

Ricardo Sá Pinto apontou o dedo ao VAR após a derrota (1-2) do Moreirense com o Boavista, num jogo com final quente e que viu ainda três expulsões na parte final."Não estamos contentes de certeza, estamos muito tristes logicamente. Fizemos o suficiente para sair com outro resultado. Houve falta no primeiro golo do Boavista. O VAR não ajudou a invalidar o golo. Nestes jogos isso custa-se caro principalmente quando fizermos um jogo competente. Tivemos apenas um lance na primeira parte da parte do Boavista. Tivemos várias iniciativas ofensivas e merecíamos outro resultado. Este segundo golo, depois de estarmos por cima na 2.ª parte quase toda, quando tínhamos oportunidade de ganhar o jogo - porque íamos ganhar - acontece aquela situação e um momento que não ajuda. Mas uma equipa que quer ficar na 1.ª Liga não pode cometer estes erros, senão paga caro", começou por dizer o técnico do Moreirense à Sport TV."Mirallas dá-nos muita qualidade com bola, vê coisas diferentes e que a equipa precisa de saber, como respirar com bola, dominar os ritmos de jogo, pela experiência que tem. Ainda não esteve a 100% desde que aqui chegou, mas o Franco entrou bem no jogo. Não foi por aí que não ganhámos de forma alguma. Tentou ajudar e fazer o melhor possível. Fomos penalizados por uma questão física e ainda perdemos o Paulinho que foi expulso e disse que não fez nada.Vamos com menos três jogadores e temos de ganhar ao Estoril. Fizemos o suficiente para discutir permanência ate final não dependemos de nós, mas temos de acreditar que nos podemos salvar. Temos de ir ao playoff pelo menos, se não conseguirmos a permanência de forma direta. Não quer dizer que não seja possivel, mas a desilusão é grande. Temos levado semanas muito diíceis. Tive dois dissabores: em Famalicão e em Portimão. Os únicos em altura crucial como esta. Com a atitude que tivemos hoje tínhamos feito outro resultado lá. Aí dependíamos de nós. Hoje é um dia muito difícil para todos nós. Vamos descansar, preparar a semana e acreditar que podemos ganhar no Estoril", concluiu.