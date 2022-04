Sá Pinto: «Tenho uma vontade de ganhar que não se imagina, tem sido difícil gerir isto»

Ricardo Sá Pinto deixou elogios ao Gil Vicente pelo desempenho esta temporada no campeonato, no qual segue isolado no 5.º lugar, mas mostrou confiança num bom resultado e na conquista de três pontos preciosos para o Moreirense na luta pela manutenção como demonstrou na antevisão à partida."O Gil Vicente está a fazer uma grande Liga, tem a Liga Europa praticamente garantida, com grande mérito, até porque o Vitória ainda vai jogar contra o FC Porto. É uma equipa sem pressão, que joga de forma descontraída. Não mudou praticamente nada da primeira para a segunda volta, esteve em crescendo, é uma equipa difícil de desequilibrar. É uma equipa com uma boa ideia de jogo, difícil de parar. No entanto, há sempre um ponto ou outro a explorar. Acreditamos no que treinamos esta semana, podemos surpreender e sair vitoriosos. Continuamos a trabalhar no processo da nossa equipa, no melhorar. Acho que a nossa equipa está mais sólida de jogo para jogo, na qualidade, na gestão. Temos de melhorar o processo ofensivo, porque não definimos da melhor forma. Tem-nos faltado alguma felicidade, que espero que possa surgir no próximo jogo. Nesta altura, queremos conquistar os três pontos no Gil, mas sabemos o quanto vai ser difícil. Estamos crentes, positivos, unidos. Já chega de tantas coisas menos boas, está na altura de sermos recompensados. A nossa equipa não é a melhor, mas não é a pior desta Liga. Temos qualidade suficiente para nos mantermos nesta Liga com mérito, mas o caminho vai ser duro. Achamos que não merecemos estar a passar por esta situação, sente-se uma revolta no balneário.""Já necessitamos isso há muito tempo. Temos de ser recompensados pela forma como temos trabalhado. Os adeptos estão habituados a ter um ambiente de 1.ª Liga e não se vêm noutra situação. Estou confiante que vamos terminar o campeonato na 1.ª Liga, que é o nosso grande desafio nesta altura. Não chega ganhar agora três pontos e depois esquecer o resto. Temos de ser muito competentes, porque só assim podemos somar os três pontos.""A equipa tem vindo a criar oportunidades, falta-lhe fazer golos. A equipa está a acrescer em termos ofensivos, mas não pode dar duas oportunidades aos adversários. A equipa tem soluções para ser forte a atacar pelas duas alas. Temos uma estratégia montada para aplicar neste jogo, espero que o possamos fazer de forma tranquila. Vamos tentar surpreender o Gil Vicente.""O nosso público é apaixonado, vive para o clube. Eles querem sentir que nós acreditamos, foi isso que lhes fui dizer. Gostava de estar mais perto deles a ganhar. Tenho uma vontade de ganhar que não se imagina, tem sido difícil gerir isto. Hei-de estar perto deles a ganhar, poderá ser já no próximo jogo."