Sá Pinto: «Vejo a equipa forte mentalmente, motivada»

Sá Pinto perspetivou este sábado muitas dificuldades no jogo com o Famalicão (domingo às 15h30) mas acredita que o Moreirense vai dar uma boa resposta.Logicamente os jogos em casa dão sempre vantagem a quem joga nessa condição, mas hoje em dia o factor casa já não é o que era. Os adeptos estão a mobilizar-se para nos ir apoiar em massa a Famalicão, fica já o agradecimento de toda a equipa, é algo que nos vai motivar e ajudar. O Famalicão tem jogadores de qualidade individual, reforçou-se muito bem agora com jogadores de qualidade como o Assunção e o João Carlos Teixeira, que foi meu jogador. É uma equipa que joga com uma estrutura parecida com a nossa, com algumas dinâmicas diferentes. É uma equipa difícil, muito competitiva. O Famalicão tem demonstrado vontade de lutar pelo resultado. Pode trazer alguma intranquilidade o facto de só ter uma vitória nos últimos sete jogos. O Famalicão tem um público que apoia, mas que também cobra. Vai ser um jogo competitivo, de muitos duelos, com pouco espaço e poucas oportunidades. Temos de ter muita atenção aos lances de bola parada, porque podem ser decisivos. Temos uma grande luta pela frente e temos de nos adaptar às circunstâncias do relvado se chover. Vejo a equipa forte mentalmente, motivada, quero que continue assim. Temos agora uma oportunidade de confirmar o grande jogo que fizemos na última jornada. Precisamos de ganhar mais pontos fora.Confio igualmente nos três, porque tenho três bons guarda-redes. Nesta altura, a escolha recaiu no Pasinato, depois no futuro logo se vê. Um dos objetivos que queremos cumprir é o de não sofrer golos. Queremos voltar a não sofrer golos, algo que só conseguimos em Vizela. Mas, vamos a Famalicão disputar os três pontos.É fundamental que nos continuem a apoiar. Queremos oferecer a vitória aos nossos adeptos. Uma vitória neste jogo representa um salto e a oportunidade de fazer algo que nunca conseguimos, que é ganhar em duas jornadas seguidas.Eu, os jogadores e todas as pessoas do clube têm feito de tudo para trazer os adeptos. Sinto-me orgulhoso do que tenho feito, porque trabalho exaustamente para levar o Moreirense a conseguir outros resultados. Desde que chegamos estamos no 8.º lugar da tabela, o que é uma boa posição. Esperamos continuar a pontuar para subir mais lugares na classificação queremos dar alegrias aos nossos adeptos.Ainda não está consumada. Enquanto não acontecer, não posso confirmar. Os dados que temos é que a situação estava muito avançada. Falei com ele, gostava que tivesse continuado connosco, mas a vontade dele era outra. Se tudo correr dentro da normalidade, isso vai acontecer".