Sá Pinto: «Vi uma ambição e um espírito de família que não se explica»

O treinador do Moreirense, Sá Pinto, ficou orgulhoso com a resposta dada pela sua equipa no jogo com o Belenenses SAD (4-1), e utilizou a sua conta no Instagram para dar os parabéns aos jogadores pelo trabalho que têm desenvolvido. "Ontem, durante e no final do jogo, vi uma comunhão entre a equipa e os adeptos que me deixou orgulhoso. Orgulhoso porque vi uma ambição e um espírito de família que não se explica, sente-se", partilhou o técnico nas redes sociais.