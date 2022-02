Sá Pinto visa a arbitragem: «Diálogo já não é o que era e é facilmente substituído pelos cartões»

Ricardo Sá Pinto fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro do Moreirense com o Arouca, no qual diz estarem em jogo "mais do que três pontos" visto tratar-se de um duelo com um rival direto pela permanência."Sem dúvida que será um jogo muito difícil para nós, como para eles, porque joga-se mais do que três pontos. Para podermos pensar em conquistar em discutir estes três pontos teremos de estar tão competitivos como no último, tão concentrados e ambiciosos como no último. Temos aprendido muito com situações de irregularidade comportamental e de concentração e entramos numa fase em que não podemos desperdiçar oportunidades por culpa própria. Se o adversário for melhor daremos os parabéns, mas terão de ser mais competitivos e ter mais qualidade para poder acontecer isso. Vamos entrar num calendário em que vamos apanhar equipas muito semelhantes à nossa, tirando o Sporting, uma Liga dentro da própria Liga, de decisão. Quem menos errar vai ter mais sucesso porque vai ser muito competitivo e muito difícil até ao final.""Não foi difícil, foi mais difícil depois do jogo com o Famalicão, em que tudo correu mal. A equipa percebeu qual é o caminho, que merecia mais nesse jogo. Fui alvo de uma injustiça muito grande, estou fora do jogo sem merecer. Desde que treinei o Sp. Braga, noto uma arbitragem menos benevolente, com tolerância quase zero. O diálogo já não é o que era e os cartões substituem facilmente o diálogo. É um jogo de emoções, em que jogamos as nossas vidas profissionais e familiares. O futebol é um modo de vida para muitas pessoas, que marca o estado de espírito de muitas famílias. Tem de de haver um maior equilíbrio, porque haverá sempre emoção, palavras desajustadas. Não concordo com agressões, claro, mas há situações de bate boca em que pode haver mais tolerância. Este mundo é muito competitivo, gostava de ver mais tolerância por parte dos árbitros, porque são gente com formação, parte activa do jogo. Noto um nervosismo tremendo, pouco diálogo e muita decisão pelo cartão.""Têm sido inexcedíveis, fantásticos no apoio à equipa. Queremos continuar a sentir esse carinho, vamos ter uma luta até ao final e esperamos o apoio deles. Queremos acabar bem a Liga, numa posição merecedora do trabalho que estamos a realizar. A esperança é muita, não só nossa como deles. Vamos agora jogar contra os adversários mais aproximados do nosso nível, depois depende da inspiração de cada equipa. Este jogo é de extrema importância para nós, como para o nosso adversário.""As combinações exteriores deles são muito fortes, têm jogadores com qualidade na frente, que têm feito muitos desequilíbrios na Liga. Depois, têm o David Simão, que tem muita qualidade no passe e nas bolas paradas, percebemos a sua qualidade e teremos de ter sempre muita atenção", concluiu.