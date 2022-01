A saída de Pasinato do Moreirense para o Al-Raed, da Arábia Saudita, ainda não é certa, mas, em todo o caso, a SAD está preparada para o caso de vir a perder o guarda-redes. Os cónegos têm estado a analisar alternativas no mercado, de forma a poderem minimizar os efeitos da transferência do brasileiro. A acontecer, o negócio permitirá um bom encaixe à SAD.Entretanto, de acordo com o ‘Tuttomercato’, Abdu Conté estará próximo de ser reforço do Parma. Segundo o portal, o emblema italiano irá superar a concorrência do Troyes, de França.