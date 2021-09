Seleção coloca Steven Vitória em risco para o jogo com o Famalicão

Steven Vitória está ao serviço da seleção do Canadá e deverá reintegrar o plantel do Moreirense apenas 48 horas antes do jogo com o Famalicão. O central tem o derradeiro encontro pela sua seleção na noite desta quarta-feira, viajando no dia seguinte para Portugal, significando que o treinador poderá optar por promover mudanças na equipa titular, uma vez que Steven Vitória foi titular nas últimas três jornadas da Liga, podendo ficar de fora contra os famalicenses.

Steven Vitória foi suplente não utilizado no jogo frente aos Estados Unidos, depois de ter sido titular no encontro com as Honduras, no primeiro jogo da sua seleção.