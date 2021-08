Sócios do Moreirense não pagam mas vão ter de levantar bilhete para o jogo com o Benfica

Os associados do Moreirense terão de levantar um bilhete, que é gratuito, para aceder às bancadas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas no jogo com o Benfica, da jornada inaugural da Liga, marcado para sábado, às 18 horas.





De acordo com as normas anunciadas pela SAD liderada por Vítor Magalhães, todos os sócios com a quota 7 de 2021, ou posterior, terão direito a levantar um bilhete na secretaria do clube até serem preenchidos os lugares disponíveis, sendo que será dada prioridade aos sócios mais antigos. No ato do levantamento dos ingressos é obrigatória a apresentação do cartão de sócio e do documento de identificação. O bilhete é pessoal e intransmissível, acrescenta o Moreirense.Até à próxima sexta-feira, a oferta é exclusiva para os sócios. Posteriormente, acrescenta o Moreirense, e caso ainda existam bilhetes disponíveis, a venda ao público será feita com os seguintes preços: bancada cativa (45 euros) e bancada central (35 euros).No comunicado aos associados, o Moreirense lembra que que a apresentação de um certificado de vacinação ou de teste certificado negativo Covid-19 é a condição essencial para o acesso ao estádio, sendo obrigatório o cumprimento das normas de distanciamento, higienização e proteção individual.De forma a evitar constrangimentos, as portas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas irão abrir três horas antes do início do jogo.