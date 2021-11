Sori Mané pode ir ao dérbi entre Moreirense e V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Henriques ganhou mais uma opção para a receção ao V. Guimarães, da 4ª eliminatória da Taça, com o regresso de Sori Mané. O médio esteve ao serviço da seleção da Guiné-Bissau, mas já participou no treino do plantel dos cónegos, depois de ter regressado de Marrocos.

Por seu turno, Steven Vitória é esperado nos treinos apenas amanhã e dificilmente será opção na receção aos vimaranenses. Artur Jorge deverá fazer dupla com Rosic no eixo da defesa.