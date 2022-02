Sori Mané vai ser reavaliado após sofrer lesão no joelho

Uma semana depois de sofrer uma lesão no joelho direito, o médio Sori Mané será reavaliado até ao final da semana. Neste momento, o jogador da Guiné-Bissau encontra-se em repouso e só os exames que irá realizar ditarão se uma intervenção cirúrgica fará parte da recuperação do atleta.Por outro lado, o repto lançado pelo treinador Ricardo Sá Pinto no final do encontro com a Beleneneses SAD foi correspondido pelos adeptos da equipa de Moreira de Cónegos. O técnico do Moreirense elogiou o forte apoio que se fez sentir nas bancadas no último jogo e apelou a que os adeptos se deslocassem a Famalicão. Ora, tal pedido foi correspondido, estando a ser organizada uma deslocação a terreno famalicense com o custo de cinco euros, já com o preço do bilhete incluído.