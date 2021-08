Steven Vitória amplia opções de João Henriques para o jogo com o Benfica

O central Steven Vitória reintegrou os trabalhos de ontem depois de ter estado a representar a semifinalista seleção do Canadá na Gold Cup e é mais uma opção para a receção ao Benfica. De referir que o capitão dos cónegos não teve direito a descanso no defeso, dado que no período de férias também esteve ao serviço seu país nas eliminatórias de acesso ao Mundial.