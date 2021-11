Steven Vitória atinge marca histórica

A cumprir a terceira época em Moreira de Cónegos, o internacional canadiano apontou o segundo golo da temporada no passado domingo, frente ao V. Guimarães, atingindo assim um número pouco habitual para um defesa central.

As épocas mais produtivas de Steven Vitória aconteceram entre 2011 e 2013, quando apontou 25 golos com a camisola do Estoril. No Moreirense, o defesa já soma 11 golos. "Momento marcante. Tive a felicidade de chegar ao golo 50 da minha carreira. Um momento que partilho com muita gente e com muita gratidão", assinalou, nas redes sociais.