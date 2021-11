Steven Vitória: «É um ponto na garra, na raça»

Quando o Gil Vicente já se preparava para festejar a conquista dos três pontos em Moreira de Cónegos, eis que surgiu Steven Vitória, com um golaço de livre direto, a resgatar o empate para o Moreirense"Não era o resultado que queríamos, mas é um ponto na garra, na raça. Queremos continuar neste caminho e é sempre melhor crescer com pontos", referiu o central, feliz por contribuir de forma decisiva para o resultado final: "Foi um golo fruto do trabalho, não só meu mas de todos. Temos muitos que batem bem, fico feliz por ajudar a equipa a conquistar um ponto."No lado do Gil Vicente, Samuel Lino foi a voz da desilusão. "É um resultado frustrante. Trabalhámos muito, saímos atrás mas fomos buscar o resultado, eles foram felizes no final. Resultado não é justo, fomos melhores a maior parte do jogo", frisou.