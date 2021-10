Steven Vitória prepara regresso ao onze para Alvalade

Steven Vitória voltou a trabalhar ontem com o plantel. O internacional canadiano só regressou da jornada das seleções no dia do jogo da Taça de Portugal, frente ao Oriental Dragon, e não foi obviamente opção. O experiente central, de 34 anos, é candidato a reassumir o seu lugar no eixo da defesa no jogo em Alvalade, no próximo sábado.