Um amor incomum e vivido ao longe

Moreira de Cónegos e Lisboa estão separados por cerca de 350 quilómetros. Hugo Varanda, de 21 anos, vive na capital e está longe fisicamente do Moreirense, mas a relação emocional é próxima e inquebrável. E, verdade seja dita, incomum. "Ser adepto do Moreirense em Lisboa é um pouco complexo. Normalmente, somos todos do Benfica, Sporting e FC Porto, de um grande. Em Portugal não há dinamismo de haver adeptos de clubes fora da localidade onde vivem. Mas, para mim, ser do Moreirense é como ser de um clube grande. Não tem explicação. Às vezes, ser adepto de um adepto pequeno tem outra vibração", conta-nos o jovem.

Sem qualquer ligação familiar a Moreira de Cónegos, Hugo Varanda simplesmente apaixonou-se pelo que viu e ouviu do clube. E lembra-se perfeitamente quando tudo começou. "Até aos meus 14 anos nunca gostei muito de futebol. Os meus avós eram do Sporting, mas a verdade é nunca gostei de ver futebol. O amor pelo Moreirense nasceu no dia em que o clube subiu pela segunda vez à 1.ª Divisão. Já andava a acompanhar o percurso e, a partir da época 2014/15, comecei a ver mais o clube. Nesse dia da subida de divisão, estava a ouvir o rádio e conheci a história do clube. Gravei o hino do Moreirense num CD e meti a tocar na aparelhagem para festejar", recorda este lisboeta.

A dança da vitória

Foi nas bancadas do Estádio do Algarve, na caminhada que terminou com a conquista inédita da Taça da Liga em 2017, que Hugo Varanda protagonizou um momento que pode ser visto no Youtube. "Quando o Benfica marcou o primeiro golo, todos fizeram chacota do Moreirense. Mas quando o Boateng fez o golo da reviravolta festejei como se fosse uma vitória. Fazer aquela dança que me tornou viral no Mundo inteiro foi algo que movimentou gerações e pessoas que passaram a acompanhar o Moreirense", garante. Todos viram o vídeo, até o Vítor Magalhães. "Disseram ao presidente: ‘Vítor, um rapaz do Moreirense está viral na internet’. Ele viu e respondeu: ‘Este é o meu amigo Varanda de Lisboa’. Ele ficou super orgulhoso", relembra, com um sorriso rasgado.

Sonho chamado Liga Europa

Hugo Varanda exibe com orgulho um cachecol autografado por jogadores do Moreirense. Tudo graças ao presidente Vítor Magalhães, agora também um amigo e com quem fala com regularidade. "Ele convidou-me para ir ao hotel e passar o dia com os jogadores. Jantei com eles e convivi com Francisco Geraldes, Daniel Podence, Nildo Petrolina, entre outros.", diz.

É este cachecol que o adepto quer levar na bagagem e depois colocar aos ombros quando a dimensão do Moreirense deixar de ser apenas nacional. "Ir à Liga Europa seria um dos sonhos que eu gostaria de ver o Moreirense alcançar. Aliás, já avisei a minha família que, quando o Moreirense for à Liga Europa, seja na Bielorrússia, seja onde for, eu vou até ao fim do Mundo para ver o jogo", promete.

"Precisamos de garra"

O Moreirense recebe o Sporting esta jornada, isto numa altura em que vive tempos complicados: ocupa o penúltimo lugar com 20 pontos. Preocupado com a situação do clube, Hugo Varanda deixa um apelo. "Mais do que nunca, precisamos de garra. Os adeptos têm-na e os nossos jogadores também têm de tê-la. Vejam o incentivo de alguém que está de fora, que não nasceu em Moreira de Cónegos e que tem amor pelo Moreirense. E que quer que o clube ganhe e consiga sair deste momento difícil que está a viver", pede o jovem.