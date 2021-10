Um clube que os une na saúde e na doença

Quem disse que o futebol não pode ser um incentivo ao amor? João Guimarães e Patrícia Fernandes não foram certamente, eles que, depois de andarem na mesma escola, aproximaram-se via redes sociais e começaram a namorar em 2014. Daí até ao casamento, em 2019, foi um passo. Onde é que entra o futebol aqui no meio? A Patrícia explica.

“Quando o namoro passou a ser oficial, o João virou-se para mim e disse: ‘Sabes que eu gosto muito do Moreirense, não sabes?’ Eu disse-lhe que sabia, aliás, mau era, ele ao domingo nunca podia estar comigo... Foi aí que ele disse que se eu não quisesse estar sozinha, tinha que começar a ir ver o Moreirense com ele”, conta Patrícia, que acedeu rapidamente à proposta do então namorado, até porque o desporto era já uma paixão antiga. “O que eu não sabia é que ela ia ficar pior do que eu. Viu um jogo e disse logo: ‘Porquê só de 15 em 15 dias?’ A partir dali tentámos ir sempre a todo o lado”, lembrou João, já ciente que tinha ‘criado’ uma fanática pelos cónegos.

Se dúvidas houvesse, ficaram dissipadas na hora de preparar o casamento. Era preciso um tema e Patrícia arriscou: “Podia ser o Moreirense...” João torceu o nariz mas depois de algumas cedências lá chegaram a acordo. E não podia ter corrido melhor: o vídeo do pré-casamento foi filmado no estádio, João viajou no autocarro do clube para a igreja e houve uma série de adereços na cerimónia com referências aos cónegos. “Também recebemos uma camisola autografada pelo plantel da época do 6º lugar. Está emoldurada, para nos lembrarmos de uma grande época e de um grande dia”, referiu João.

Claque presente à saída da igreja

Tudo foi especial para Patrícia e João no dia 9 de junho de 2019. E tudo (ou quase, vá) teve o verde e o branco do Moreirense. A quinta onde se realizou a boda até teve o cuidado de improvisar um relvado na pista de dança... Houve ainda bandeiras dos cónegos nas antenas dos carros e as mesas tinham o nome de jogadores do clube, com direito a fotografias autografadas pelos mesmos.

Tudo preparado ao pormenor por Patrícia ou João, com exceção a uma pequena surpresa que a noiva decidiu preparar ao homem que lhe deu a conhecer o Moreirense. “Ao sair da igreja dei de caras com a claque. Cantámos o hino, houve balões verdes e brancos e potes de fumo. Foi emocionante”, relembra João, que é adepto dos cónegos desde sempre e chegou a jogar na formação do clube.

Filho vai nascer já ‘equipado’

Casados há pouco mais de dois anos, Patrícia e João ainda não têm filhos, mas, quando tiverem, há algo que não irá faltar. “Antes de nascer já tem que ter um kit de sócio preparado. E tem de estar acompanhado por todos os acessórios do clube. Vai nascer num berço do Moreirense”, garante Patrícia, acrescentando ainda que esta paixão pelo Moreirense tem sido também uma forma de, em conjunto com João, conhecer Portugal melhor: “Vamos a todo lado, aproveitamos para passear e ir a sítios que nunca iríamos sem ser pelo futebol.”