Walterson deve falhar receção ao FC Porto

Walterson deve falhar o jogo de domingo contra o FC Porto, depois de ter sofrido uma lesão muscular. O avançado de 27 anos estava a ser cogitado ao onze inicial mas um problema nos adutores tem-no impedido de treinar, pelo que não deve entrar nas contas do treinador Ricardo Sá Pinto.Assim, a opção deve recair na continuidade de Rafael Martins no lado esquerdo do ataque da equipa de Moreira de Cónegos.