Walterson falhou jogo com Sp. Braga devido à Covid-19

A ausência de Walterson do jogo com o Sp. Braga, disputado este domingo, ficou a dever-se ao facto do extremo ter acusado positivo para o coronavírus SARS-CoV-2.O resultado positivo foi detetado na bateria de exames que teve lugar na véspera do encontro com os bracarenses. Isolado e a cumprir o plano de contingência, Walterson regressa às opções de Ricardo Sá Pinto para a receção ao Belenenses SAD, na próxima segunda-feira, da 21.ª jornada da Liga.