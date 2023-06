Walterson Silva de saída do Moreirense

O avançado Walterson Silva está de saída do Moreirense. O extremo vai ser apresentado, em breve, pelo Suwon FC, da Coreia do Sul, que também garantiu o central Hugo Gomes, campeão pelos cónegos na época passada.Walterson Silva tinha mais um ano de contrato com o Moreirense, mas não estava na lista de prioridades para a versão final do plantel que estará às ordens de Rui Borges. Por isso, a SAD do clube de Moreira de Cónegos acertou a transferência para o Suwon FCApesar de ter apontado sete golos na época passada, Walterson não foi um dos titulares indiscutíveis na caminhada rumo à subida de divisão. Utilizado em 29 jogos, somou apenas 1.198 minutos, registo substancialmente inferior ao da temporada transata, na Liga. O avançado representou o Moreirense nas últimas três temporadas, onde chegou proveniente do Famalicão.Já Hugo Gomes chegou à Coreia do Sul como jogador livre depois de ter terminado o contrato com o Rio Ave, que o tinha cedido ao Moreirense.