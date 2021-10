Yan sonha com o Palmeiras

Cedido ao Moreirense pelo Palmeiras, num acordo válido até junho de 2023, Yan Matheus não esconde o desejo de vir a ter uma oportunidade no plantel principal do clube orientado por Abel Ferreira.

“ É óbvio que jogar no Palmeiras é um sonho para todos os jogadores, comigo não é diferente. Mas estou feliz e contente com o meu momento no Moreirense”, disse o extremo, citado na imprensa brasileira.

A cumprir a segunda época no futebol europeu, Yan Matheus revelou estar “muito feliz” e “já adaptado ao campeonato português”. “Aqui não basta a qualidade técnica. Está a ser uma experiência muito importante para a minha carreira, vejo-me com muito mais experiência”, acrescentou.