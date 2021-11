Seleção atrasa Eustáquio

A presença de Stephen Eustáquio na seleção do Canadá vai atrasar consideravelmente a sua preparação para o jogo com o Benfica, para a Taça. O médio defronta o México às 2 horas da madrugada desta quarta-feira (no horário português) e só chegará a Paços de Ferreira no dia seguinte, sendo que o duelo com as águias é já esta sexta-feira. Por outro lado, Igor Vekic, que esteve ao serviço da Eslovénia, está de volta à equipa.