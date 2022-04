Gaitán com azar no jogo 500

Segundo o departamento médico pacense, a lesão no joelho esquerdo não parece grave e o jogador será reavaliado hoje.

Gaitán viveu uma noite especial em Alvalade, mas que acabou por ficar manchada... O argentino, de 34 anos, que se estreou a 24 de agosto de 2008 (Boca Juniors), cumpriu o jogo 500 na carreira profissional. Porém, um choque com o defesa-central do Sporting, Gonçalo Inácio, deixou o médio bastante mal tratado. Gaitán esteve algum tempo no chão, levantou-se com algumas queixas, tentou voltar a jogo, mas acabou mesmo por abandonar a partida de forma precoce.