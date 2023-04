Eleições para os órgãos sociais marcadas para 11 de maio

A composição dos novos órgãos sociais do Paços de Ferreira para o biénio 2023/25 vai ser conhecida nas eleições do próximo dia 11 de maio. A data foi determinada após uma assembleia geral extraordinária realizada esta quinta-feira à noite e da qual saiu a data que mereceu a concordância dos associados presentes na reunião magna.





Ainda foi apontado inicialmente o dia 18 de maio mas, depois de algum debate, acabaria por ficar definido 11 de maio como o momento da ida às urnas. Isto cumprindo a imposição dos estatutos da coletividade, segundo os quais a nova direção teria sempre de ser eleita até ao final do próximo mês. O ato eleitoral vai decorrer nas instalações do clube entre as 10 e as 22 horas.

Paulo Meneses não deixou qualquer indicação sobre a decisão quanto ao futuro no Paços de Ferreira, ficando no ar as duas possibilidades habituais nestas circunstâncias: a saída imediata ou a recandidatura para um novo mandato.

Por enquanto ainda se desconhecem quaisquer movimentações para apresentação de listas à liderança do clube.