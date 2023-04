Gaitán serenou ânimos

Face à importância da vitória, o apito final da partida provocou uma explosão de alegria no banco do P. Ferreira, momento que desencadeou um grande frenesim junto dos adeptos do Vizela. Os protestos vindos da bancada foram correspondidos com alguns gestos provocatórios, que só não tiveram mais reflexos porque Gaitán, o último a sair do banco de suplentes, foi rápido a abrir os braços para pedir serenidade aos elementos mais exaltados, bem como a empurrar os companheiros para uma zona mais central do relvado. A situação acabou por ficar sanada, também com a ajuda do experiente Luiz Carlos, que pediu moderação nos festejos.

Pouco depois, as duas equipas foram agradecer aos respetivos adeptos em simultâneo e as saudações cumpriram-se sem mais problemas.