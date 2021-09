Um adepto do Vizela foi identificado pela GNR por alegadamente ter proferido insultos racistas dirigidos a Douglas Tanque, avançado do P. Ferreira. O incidente ocorreu quando o jogador brasileiro se preparava para entrar no jogo com o Vizela, momento em que terá ouvido insultos vindos da bancada.





Fonte do P. Ferreira referiu que o adepto chamou Tanque de "macaco, várias vezes". Após o jogo, o avançado ainda procurou o adepto. O encontro realizado em Vizela