Adeptos incentivam plantel antes de jogo decisivo

A comitiva do Paços de Ferreira foi surpreendida por um grupo de adeptos, que passou uma mensagem de apoio antes do importante jogo com o Marítimo. Para além das palavras de incentivo, os jogadores puderam ler uma frase escrita numa tarja, colocada na rede de um dos campos de treino, "Só união e dedicação deixam o Paços na 1.ª divisão". Os jogadores retribuíram o gesto com aplausos de agradecimento.

O plantel viaja esta quinta-feira para o Funchal e defronta o clube insular no próximo sábado (15h30).