Adrián Butzke vai reforçar o P. Ferreira para o que resta da presente temporada. O avançado espanhol, de 22 anos, chega aos castores a título de empréstimo por parte do Granada, com quem tem contrato até 2026.Ao serviço do clube da Andaluzia, Butzke fez apenas três jogos esta época na equipa principal, dois na Taça do Rei e um em La Liga (frente ao Maiorca, a sua estreia na competição). Fez um hat-trick frente ao Laguna, na Taça do Rei, tendo sido esses os únicos golos apontados pela equipa principal. Foi utilizado com maior frequência na equipa secundária dos espanhóis.