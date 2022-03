E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A estreia de Adrián Butzke a titular no P. Ferreira foi correspondida com um golo na vitória por 2-1 sobre o Moreirense, deixando antever a sua continuidade na mesma condição para o jogo em Alvalade. O avançado, de 22 anos, chegou em janeiro, por empréstimo do Granada, e estava a ser suplente utilizado.