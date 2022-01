E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Ferreira e Luís Bastos estão infetados com Covid-19 e vão falhar a receção ao Boavista, agendada para esta sexta-feira.A ausência do guarda-redes é a principal baixa na equipa de César Peixoto, que assim vai falhar o seu primeiro jogo do campeonato. O lugar será ocupado por Igor Vekic.