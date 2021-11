André Ferreira e o jogo com o Marítimo: «Vamos com clara vontade de trazer os 3 pontos»

O P. Ferreira pretende regressar às vitórias no jogo de domingo (15h30) no terreno do Marítimo e é com esse foco que a equipa vai entrar em campo. André Ferreira está confiante na conquista dos 3 pontos, mas deixa um aviso."É tradicionalmente difícil jogar na Madeira e, para além disso, estão com treinador novo, com ideias novas e aproveitaram a pausa no campeonato para implementar as suas ideias. Será complicado, mas vamos com clara vontade de trazer os 3 pontos para Paços", referiu o guarda-redes dos castores, consciente da importância que este jogo poderá significar para recuperar na tabela. "Estamos a trabalhar nas coisas que estão menos bem e focados nas boas para conseguirmos os 3 pontos o mais rápido possível", sublinhou.André Ferreira lembrou ainda que o desgaste do início da época provocado pela presença na Conference League."Foram muitos jogos seguidos e apenas tínhamos um período de recuperação. Não dava muito tempo para adquirir o conhecimento da equipa. Estas paragens foram importantes para reforçar alguns aspetos importantes e colocar em prática no jogo", concluiu.