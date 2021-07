André Ferreira é o primeiro reforço do Paços de Ferreira para 2021/22

O guarda-redes André Ferreira, ex-Santa Clara, é o primeiro reforço do Paços de Ferreira para a temporada 2021/22, com um vínculo válido por três épocas, oficializou em comunicado o clube da Liga NOS.

"O FC Paços de Ferreira confirma a chegada do primeiro reforço para a temporada 2021/22. André Ferreira já se encontra na Capital do Móvel, proveniente do CD Santa Clara, tendo assinado um contrato válido até 2024", pode ler-se na nota informativa publicada pelo Paços nas suas redes sociais.

André Ferreira começou a jogar no Vilanovense, seguindo-se Pasteleira, Boavista, Nogueirense e Benfica, onde completou a sua formação. Chegou mesmo a representar a equipa B dos encarnados, antes de ser emprestado ao Leixões e ao Aves. Nas duas últimas temporadas, já desvinculado do Benfica, alinhou pelo Santa Clara.

No Paços, o guarda-redes, de 25 anos, vai ter a concorrência de Jordi, titular em 2020/21, José Oliveira e James, que regressa após empréstimo ao Montalegre, embora os dois últimos possam integrar, também, a recém-criada equipa de sub-23.

André Ferreira foi apresentado no primeiro dia de trabalho de campo do plantel às ordens de Jorge Simão, numa sessão com bola realizada de manhã e na qual participaram os elementos que se apresentaram e cumpriram os dois dias de exames médicos, na segunda e terça-feira.

Jordi, Maracás, Lucas Silva, Uilton e Douglas Tanque devem ser reintegrados até ao final da semana, após cumprirem o isolamento profilático exigido face à pandemia de covid-19, o que deverá acontecer também com o argentino Cristian Parano, reforço de janeiro dos pacenses.

Chegam mais tarde, devidamente autorizados pela direção pacense, os médios Luiz Carlos e Stephen Eustáquio, que esteve a representar o Canadá na qualificação para o Mundial'2022, a disputar no Qatar.

O Paços de Ferreira realiza no domingo, frente à equipa de sub-19, o primeiro de sete encontros particulares, antes da estreia em competições oficiais, a 31 de julho, para a Taça da Liga.