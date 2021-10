André Ferreira: «O ponto é de toda a equipa»

André Ferreira teve uma tarde inspirada com defesas decisivas que mantiveram a baliza a zero. Uma exibição de encher o olho do guarda-redes, mas que, ainda assim, optou por destacar o coletivo. "O ponto é de toda a equipa. Lutámos muito por ele. Não foi o nosso jogo mais inspirado, mas tivemos sempre atitude e compromisso. Não perder também acaba por ser importante para a nossa caminhada", referiu André Ferreira, satisfeito com o momento que vive: "Tenho vindo a crescer, é o reflexo do trabalho diário, consegui e ajudar."

Já André Silva não escondeu a frustração pelas oportunidades desperdiçadas. "Criámos ocasiões e devíamos ter aproveitado melhor. Não fomos eficazes, temos de continuar a trabalhar para levar os pontos que merecíamos aqui", concluiu.