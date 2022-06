Antunes: «A malta está entusiasmada para a época que aí vem, as expectativas são sempre grandes»

O internacional português Antunes, figura maior do Paços de Ferreira, deu esta segunda-feira conta do entusiasmo do plantel da Liga Bwin para a nova época, assegurando que a aposta é melhorar o 11.º lugar da época passada.

"Deu para descansar o corpo e a mente, e agora voltamos na máxima força. A malta está entusiasmada para a época que aí vem, as expectativas são sempre grandes: queremos sempre fazer melhor do que no ano anterior, mas tendo a permanência como principal objetivo", disse Antunes, em declarações partilhadas pelo Paços de Ferreira.

O experiente futebolista, de 35 anos, foi um dos 27 elementos que compareceram hoje ao arranque dos trabalhos do Paços de Ferreira para a nova época e aproveitou para deixar uma palavra de conforto para os adeptos, nesta altura preocupados com as saídas de vários titulares (Marco Baixinho, Maracás, Nuno Santos, Hélder Ferreira e Denilson) e apenas uma contratação (Jordan Holsgrove, médio escocês ex-Celta de Vigo). "É uma nova época, novas ambições e queremos fazer uma época melhor do que a anterior. [Os adeptos] Podem ter a certeza de que vamos defender esta camisola até à morte", concluiu.

Dos 27 jogadores que realizaram os testes médicos fazem parte dois ex-juniores (Miguel Mota e Pio) e cinco jogadores que regressam após empréstimo: Bruno Silva, Pedro Martelo, Dor Jan, Zé Oliveira e Simão Rocha, este último apostado em ficar no plantel. "Tive uma boa temporada [no Torreense], numa época que era para me afirmar, mas agora quero fazer uma boa pré-época e ficar no meu clube e na I Liga. É sempre bom estar de volta e trabalhar no topo", referiu o defesa esquerdo, que em Paços terá a concorrência de Antunes, João Vigário e Luís Bastos.

Simão Rocha apostou as suas fichas "num campeonato tranquilo" do Paços, esperando concretizar esse objetivo "o mais cedo possível".

O técnico César Peixoto aguarda "reforços cirúrgicos" para colmatar as principais saídas (deixaram o clube cinco habituais titulares) e quer limitar o plantel a 26 elementos, incluindo os guarda-redes.

Até à composição final do plantel, Peixoto vai trabalhar com 27 jogadores já a partir de quarta-feira de manhã, em Paços, num final de semana que marcará o primeiro particular.

O Paços defronta no sábado, dia 02 de julho, no estádio Capital do Móvel, às 10h30, a seleção amadora concelhia, voltando a competir uma semana depois, no dia 09, em Oliveira de Azeméis, diante da Oliveirense, às 10:30.

Seguem-se jogos particulares com o Moreirense (dia 13, às 10:30, em Vila Chã, Esposende), Rio Ave (dia 16, em Vila do Conde, às 10:30,) Santa Clara (dia 20, em Paços, às 20:00).

Na agenda dos castores estão ainda confrontos no dia 23 de julho com o Gil Vicente (às 10:30) e o Trofense (Paços, às 18:00), encerrando o programa de encontros particulares no dia 30, também em dose dupla, frente ao Varzim (Póvoa, 10:30) e Vizela (Paços, 17:30).